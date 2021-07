Soundbar eccellente a 19€ su Amazon: il prezzo è ASSURDO

Non un prodotto qualsiasi, ho scelto questa soundbar per due motivi. Il primo, va da sé, è il rapporto fra qualità e prezzo, che è eccezionale. Il secondo è la miriade di funzioni, concentrate in un unico prodotto. A 19,99€ porti a casa un dispositivo che usi – se lo desideri – anche a batteria. Lo prendi in sconto direttamente su Amazon e – come tutte le occasioni nascoste – una volta scoperte tendono a finire presto.

Ottima soundbar a prezzo regalo su Amazon

Un prodotto che innanzitutto è un gioiellino di design. Super elegante, sottile e che ben si abbina alla TV o al PC. Con un audio stereo dotato di potenza in uscita di 10W, migliori subito la qualità audio dei tuoi dispositivi e godi ancora di più della tua musica o dei tuoi programmi preferiti.

Scegli la forma di connessione che preferisci: meglio il cavo (jack audio da 3,5 millimetri) oppure il Bluetooth? Puoi sfruttarli entrambi. Gestisci tutto con il telecomando in dotazione oppure sfruttando i comandi rapidi direttamente sul dispositivo: ci sono diversi pulsanti e la comodissima rotella per controllare il volume.

Se poi vuoi sfruttare il tuo gioiellino anche fuori casa, nessun problema. Semplicemente, lo prendi e lo porti con te. Lo accendi, lo colleghi – per esempio – in Bluetooth allo smartphone ed è subito festa! Ascolti la tua musica preferita dove vuoi: fino a ben 6 ore di riproduzione, grazie alla batteria integrata.

Più versatile di così, non si può. Anzi, si può: inserisci una microSD all'interno dell'apposito alloggiamento (previsto) e riproduci i brani che sono presenti sulla memoria esterna, direttamente.

Insomma, questa soundbar è super completa e adesso su Amazon è anche super economica: prendila adesso a meno di 20€ e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Se cliccando, l'offerta non fosse più disponibile, è perché purtroppo è già finita.