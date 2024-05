Soundbar TCL: Bluetooth e subwoofer wireless a prezzo stracciato

Ecco un’offerta davvero ottima per rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento nel tuo salotto: la soundbar TCL S522W a 2.1 canali, con supporto alla connettività Bluetooth e collegamento a un subwoofer wireless esterno, è proposta oggi in forte sconto da Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

TCL S522W: le caratteristiche della soundbar

Integra il supporto a tre modalità audio, alla tecnologia HDMI ARC, al Dolby ed è dotata di porta USB. Con una potenza da 200 W è l’ideale per la visione dei film e degli episodi delle serie TV, così come degli eventi sportivi (gli Europei di calcio sono dietro l’angolo), ma anche per l’ascolto della musica con una qualità elevata. Il design è quello elegante e minimalista, visibile nelle immagini qui allegate, studiato dal produttore per togliere di mezzo l’ingombro dei cavi. Segnaliamo inoltre che nella confezione trova posto il kit per il montaggio a parete. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

Al prezzo finale di soli 69 euro (invece di 99 euro come da listino), la soundbar TCL S522W con le caratteristiche appena elencate è un affare da cogliere al volo. Per approfittare dello sconto del 30% non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali: è tutto automatico, non devi far altro che metterla nel carrello.

Se la ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Segnaliamo infine che la vendita e la spedizione sono entrambe gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Le recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di provarla la promuovono con un voto medio molto alto.