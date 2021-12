Space Adventures: Yusaku Maezawa in volo verso la ISS

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa e il suo assistente di produzione Yozo Hirano sono in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questa mattina è stato lanciato dal Baikonur Cosmodrome il razzo Soyuz 2.1a, con il quale l'agenzia russa Roscosmos ritorna nel settore del turismo spaziale a distanza di 12 anni. La missione Soyuz MS-20 è stata organizzata da Space Adventures.

12 giorni sulla ISS prima del tour lunare

La ISS ospiterà diversi civili prima del suo pensionamento. Circa due mesi fa, l'attrice Yulia Sherepild e il regista Klim Shipenko avevano girato alcune scene del film The Challenge a bordo della stazione spaziale. Ora è il turno di Yusaku Maezawa che rimarrà nello spazio per 12 giorni, quindi fino al 20 dicembre.

L'imprenditore giapponese ha ovviamente superato i test medici e completato l'addestramento di circa 100 giorni presso lo Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center in Russia. Il pilota della navicella è il cosmonauta Alexander Misurkin. Maezawa aveva avviato la campagna “100 Things You Want MZ To Do in Space” per chiedere ai suoi follower le 100 cose da fare sulla ISS. L'elenco completo è stato pubblicato sul sito personale. Il viaggio verrà documentato sul canale YouTube e il profilo Twitter.

Space Adventures è un partner di Roscosmos dal 2001, quando è stato organizzato il primo volo privato della storia con Dennis Tito. La Stazione Spaziale Internazionale è stata visitata da altri sei turisti fino al 2009. I voli privati sono stati successivamente interrotti perché la NASA ha prenotato tutti i posti della Soyuz dopo il pensionamento dello Space Shuttle. Oggi è possibile portare gli astronauti nello spazio con la Crew Dragon di SpaceX, quindi i posti sono tornati disponibili per clienti facoltosi.

Maezawa ha prenotato anche un altro viaggio nello spazio. Nel 2023 sarà a bordo dello Starship di SpaceX per la missione dearMoon che permetterà al miliardario giapponese di raggiungere la Luna insieme ad altre 8 persone.