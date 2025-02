Space Starship: dettagli sull'ottavo test di volo

SpaceX ha annunciato che l’ottavo test di volo del razzo Starship è previsto per il 28 febbraio. Per la conferma è necessario attendere l’approvazione da parte della FAA (Federal Aviation Administration). L’azienda di Elon Musk ha completato l’indagine sull’esplosione avvenuta durante il test precedente e apportate diverse modifiche hardware per migliorare l’affidabilità dello stadio superiore.

Obbiettivi dell’ottavo test

Durante il settimo test di volo, lo stadio inferiore del razzo è stato catturato dalle “braccia” della torre di lancio (Mechazilla), mentre lo stadio superiore è esploso. In base ai dati rilevati da SpaceX si è verificato un incremento di pressione e una successiva perdita di ossigeno liquido che ha innescato un incendio.

La causa è stata probabilmente un’elevata risposta armonica (vibrazioni) che ha portato alla perdita di propellente. In seguito all’incendio è stato attivato automaticamente il sistema di terminazione del volo. SpaceX ha apportato diverse modifiche alle linee che portano il propellente ai motori, aggiunte altre prese d’aria e utilizzato un nuovo sistema di spurgo con azoto gassoso.

Gli obiettivi dell’ottavo test (IFT-8) sono gli stessi del settimo test. Oltre alla cattura al volo dello stadio inferiore, la riaccensione nello spazio di un motore Raptor dello stadio superiore e il rilascio di quattro finti satelliti Starlink, simili per dimensione e peso a quelli reali di terza generazione.

Il primo stadio (Super Heavy Booster 15) integra un computer di volo più potente, mentre sul secondo stadio (Ship 34) sono state applicate alcune piastrelle metalliche (una con raffreddamento attivo) per testare materiali alternativi che proteggono Starship durante il rientro.

Se non verranno soddisfatti tutti i parametri di sicurezza, il primo stadio cadrà nel Golfo d’America (Golfo del Messico). Il secondo stadio ammarerà invece nell’Oceano Indiano a nordovest dell’Australia. Il lancio è previsto alle ore 17:30 locali (le 00:30 del 1 marzo in Italia). La diretta streaming inizierà 40 minuti prima e potrà essere seguita su X.