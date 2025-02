SpaceX disattiverà Starlink in Ucraina?

Secondo le fonti di Reuters, gli Stati Uniti avrebbe minacciato di spegnere Starlink in Ucraina, se Zelensky non sottoscriverà l’accordo sulle terre rare chiesto da Trump. Commentando su X la notizia pubblicata dal quotidiano The Kyiv Independent, Elon Musk ha detto che si tratta di una falsità.

Starlink fondamentale per le comunicazioni

Il servizio di connettività satellitare permette a cittadini, aziende e ospedali ucraini di accedere ad Internet, dopo il danneggiamento delle infrastrutture terrestri da parte dei russi. I militari sfruttano Starlink per comunicare sul campo di battaglia e guidare i droni. Elon Musk aveva fornito i terminali gratuitamente all’inizio della guerra, ma successivamente ha ottenuto un finanziamento dal Pentagono.

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti devono recuperare i 300 miliardi di dollari spesi per sostenere l’Ucraina. La prima proposta, rifiutata da Zelensky, prevedeva l’accesso al 50% delle risorse minerali (terre rare) dell’Ucraina per un equivalente di 500 miliardi di dollari. Una nuova proposta verrà discussa la prossima settimana.

Secondo le fonti di Reuters, l’amministrazione Trump avrebbe minacciato di disattivare la connettività satellitare di Starlink in caso di mancato accordo. Musk ha dichiarato che la notizia è falsa, sottolineando che Reuters è al secondo posto dopo Associated Press come media tradizionali bugiardi. L’agenzia di stampa britannica ha confermato quanto riportato due giorni fa.

L’eventuale perdita di Starlink sarebbe un grave colpo per i militari ucraini. Il Ministro della Difesa Rustem Umerov ha dichiarato che l’Ucraina ha un’alternativa al servizio di SpaceX, senza però fornire ulteriori dettagli.