SpaceX investe 2 miliardi di dollari in xAI

Dopo aver acquisito X per 33 miliardi di dollari, xAI riceverà due miliardi di dollari da SpaceX. L’investimento è parte della raccolta di capitale annunciata da Morgan Stanley a giugno (5 miliardi). Secondo Financial Times e Bloomberg, un nuovo round di finanziamenti dovrebbe portare la valutazione dell’azienda a 200 miliardi di dollari.

Elon Musk usa SpaceX per spingere xAI

Dopo aver lasciato il suo incarico al DOGE, litigato con l’ex amico Donald Trump e fondato un partito politico, Elon Musk ha deciso di seguire più da vicino la sua azienda più giovane e potenzialmente più redditizia per cercare di raggiungere e superare la concorrenza, in particolare il “nemico numero uno” OpenAI.

Fin dalla nascita di xAI, Musk ha utilizzato le risorse delle altre sue aziende. Da Tesla sono arrivati molti ingegneri che lavorano sulle tecnologie AI per la guida autonoma. La fusione tra xAI e X permetterà di incrementare maggiormente la platea per Grok, già profondamente integrato nel social network (con risultati spesso discutibili). Ora arriveranno due miliardi di dollari da SpaceX.

Grok viene utilizzato da fine 2024 per il servizio di supporto clienti di Starlink. L’azienda aerospaziale è stata già “sfruttata” da Musk per finanziare le altre società (20 milioni di dollari per Tesla e un miliardo di dollari per l’acquisizione di Twitter). Secondo il Wall Street Journal, l’investimento da due miliardi di dollari rappresenta un rischio perché è attualmente impegnata nello sviluppo (costoso) del razzo Starship.

Secondo Financial Times e Bloomberg è previsto un nuovo round di finanziamenti che dovrebbe portare la valutazione di xAI a 200 miliardi di dollari. Tra gli investitori ci sarebbe PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Musk ha smentito la notizia.