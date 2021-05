SpaceX: nuovi satelliti Starlink in orbita e DOGE-1

SpaceX ha lanciato in orbita altri 60 satelliti della costellazione Starlink. Il servizio di connettività è già attivo in alcuni paesi (con prestazioni non ancora all’altezza) e in futuro dovrebbe essere disponibile anche in Italia. L’azienda di Elon Musk lancerà anche il primo satellite interamente finanziato in Dogecoin.

SpaceX: connettività e Dogecoin

Il lancio è avvenuto domenica mattina dalla base di Cape Canaveral. Il secondo stadio del razzo Falcon 9 ha completato la sua missione, portando in orbita altri 60 satelliti della costellazione Starlink (ora il numero totale è 1.558), mentre il primo stadio è atterrato sulla nave drone “Just Read the Instructions”. Si tratta del secondo lancio in una settimana, del 14esimo dell’anno e del decimo lancio completato con il ritorno del primo stadio B1051.

Questo è stato il primo stadio di un razzo Falcon 9 a completare un decimo lancio e atterraggio. Il primo stadio è stato impiegato in precedenza per la prima missione dimostrativa di Crew Dragon sulla ISS, RADARSAT Constellation Mission, SXM-7 e sette missioni Starlink.

Il successore del Falcon 9, ovvero lo Starship, verrà utilizzato per portare gli astronauti sulla Luna nel 2024. Il prototipo ha recentemente completato il test per la prima volta, atterrando senza esplodere sul pad della Starbase (Boca Chica). Lo stesso prototipo SN15 potrebbe volare ancora. La FAA ha già autorizzato i test per SN16 e SN17.

Might try to refly SN15 soon — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2021

Elon Musk ha parlato più volte dei Dogecoin e ora la criptovaluta verrà accettata da SpaceX come metodo di pagamento per il lancio di DOGE-1, un cubesat da 40 Kg realizzato da Geometric Energy Corporation che orbiterà intorno alla Luna. Il lancio verrà effettuato nel primo trimestre 2022 con un Falcon 9.