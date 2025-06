SpaceX: Starship su Marte nel 2026 con robot Optimus

Elon Musk ha dichiarato all’inizio dell’anno che la Luna è solo una distrazione. L’obiettivo degli Stati Uniti è arrivare su Marte prima degli altri paesi. Durante un evento organizzato da SpaceX, l’uomo più ricco del mondo ha fornito un aggiornamento sulla roadmap che prevede la colonizzazione del Pianeta Rosso.

SpaceX non ha ancora completato con successo i test di Starship (il nono volo è terminato con due esplosioni). Nonostante ciò, Elon Musk è piuttosto ottimista sul rispetto della roadmap. Prima è ovviamente necessario catturare entrambi gli stadi del razzo (Super Heavy e Ship) con due torri di lancio.

L’attuale versione di Starship è alta 121 metri (71 metri per Super Heavy e 50 metri per Ship). La prossima versione (V3) sarà alta 124,4 metri (72,3 + 52,1 metri) e dovrebbe essere lanciata entro fine 2025. Una futura versione sarà alta 142 metri (81 + 61 metri). È previsto inoltre l’uso dei motori Raptor 3.

The Road to Making Life Multiplanetary: an update from @elonmusk on SpaceX's plan to reach Mars pic.twitter.com/d2cnsVKK80

— SpaceX (@SpaceX) May 29, 2025