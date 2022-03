SpaceX Starship: valutazione ambientale ad aprile

La FAA (Federal Aviation Administration) ha comunicato che gli esiti della valutazione ambientale programmatica verranno pubblicati il 29 aprile. SpaceX dovrà quindi attendere un altro mese (rispetto alla precedente scadenza) per conoscere se potrà effettuare i lanci dello Starship dalla Starbase di Boca Chica in Texas.

Primo volo orbitale a maggio

Il sito di lancio doveva essere utilizzato per i razzi Falcon 9 e Falcon Heavy. SpaceX aveva infatti ottenuto la licenza dalla FCC nel 2014. L’azienda di Elon Musk ha invece deciso di usare la Starbase unicamente per lo Starship. Finora sono stati effettuati solo lanci suborbitali (altitudine massima di 10 Km), ma per il primo volo orbitale è necessaria l’autorizzazione della FAA.

La bozza della valutazione ambientale programmatica è stata pubblicata il 17 settembre 2021. A causa dei numerosi commenti ricevuti (oltre 19.000), la pubblicazione della versione finale è stata posticipata prima al 21 dicembre 2021, poi al 28 febbraio 2022 e quindi al 28 marzo 2022. La FAA ha ora comunicato che la nuova scadenza è il 29 aprile 2022.

In teoria non dovrebbero esserci conseguenze per la roadmap. Elon Musk ha dichiarato che il primo volo orbitale di Starship è previsto a maggio, in quanto devono essere installati i nuovi motori Raptor 2 su un altro prototipo (33 sul primo stadio Super Heavy e 6 sul secondo stadio Starship).

Se la FAA dovesse posticipare ulteriormente la decisione o avviare una valutazione più approfondita che potrebbe richiedere anni, SpaceX sarà costretta ad attuare il piano B, ovvero postare i lanci dello Starship a Cape Canaveral, per i quali è già in possesso della licenza. Sarà tuttavia necessario costruire una torre di lancio.

Pochi giorni fa, la NASA ha assegnato a SpaceX una seconda missione con equipaggio per lo Starship HLS, versione modificata del razzo che verrà utilizzata come lander lunare. Prima di Artemis III, lo Starship porterà nello spazio l’equipaggio della missione Polaris e intorno la Luna il miliardario giapponese Yusaku Maezawa (progetto dearMoon).

Un’altra buona notizia per SpaceX è arrivata ieri: la navicella Cargo Dragon verrà utilizzata fino al 2026 per altre sei missioni di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale.