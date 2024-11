SpaceX: valutazione record da 250 miliardi di dollari

Secondo Reuters, SpaceX di Elon Musk sta pianificando un’offerta pubblica iniziale e vendere le sue azioni a 135 dollari l’una. Un prezzo mica male… Se le cose andranno come previsto, la valutazione di SpaceX schizzerà fino a 250 miliardi di dollari.

La notizia è da prendere con le pinze, visto che non è ancora stato fatto un annuncio ufficiale. Ma in ogni caso, questa voce circola in un momento in cui Elon Musk sta per diventare una delle persone più influenti di Washington, visto che Trump l’ha scelto come co-direttore del Dipartimento per l’efficienza del governo (DOGE).

Una valutazione superiore a quella di OpenAI

Se l’accordo andasse in porto, la valutazione di SpaceX sarebbe superiore a quella di OpenAI, valutata 157 miliardi di dollari, ma minore di quella di ByteDance, il colosso cinese proprietario di TikTok, che ora vale 300 miliardi di dollari. Tra le altre cose, il co-fondatore di ByteDance Zhang Yiming, è appena diventato l’uomo più ricco della Cina.

Anche la valutazione di xAI potrebbe aumentare

Anche la valutazione di xAI potrebbe aumentare. Secondo un articolo della CNBC, il laboratorio di intelligenza artificiale fondato da Musk intende raccogliere fino a 6 miliardi di dollari, per una valutazione di 50 miliardi. Il round di investimento dovrebbe essere finalizzato a breve. I fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare 100.000 chip Nvidia dedicati all’intelligenza artificiale.

Come promemoria, xAI ha sviluppato un concorrente di ChatGPT chiamato Grok, già disponibile per gli utenti paganti del social network X. Secondo alcune indiscrezioni, X starebbe testando una versione gratuita del chatbot, anche se con dei limiti (10 domande ogni due ore con il modello Grok-2, 20 con il Grok-2 mini e solo tre al giorno per l’analisi delle immagini).