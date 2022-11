Come vedere Spagna-Costa Rica in streaming (Mondiali)

Spagna-Costa Rica, in scena nell’impianto Al Thumama Stadium di Doha (dalla forma ispirata al copricapo tradizionale shashia), assegna punti importanti per il passaggio nel turno del gruppo E dei mondiali di calcio in Qatar. Il girone vede protagoniste anche le nazionali di Germania e Giappone. È possibile guardare la partita in streaming gratis, senza abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento.

Spagna-Costa Rica: guarda la partita in diretta streaming

Così come tutti gli altri incontri della competizione, è infatti trasmessa dalla piattaforma RaiPlay. La visione è libera e a costo zero, per tutti, accessibile da qualsiasi dispositivo inclusi gli smartphone, i tablet e i computer. Vale ovviamente lo stesso vale anche per i televisori dotati di una connessione a Internet. Il servizio pubblico proporrà tutte le gare in diretta anche in chiaro sui tradizionali canali TV. Per l’occasione è stato introdotto il supporto alla risoluzione 4K, a beneficio di chi possiede uno schermo compatibile.

In passato, nel corso della loro storia, le due nazionali hanno incrociato i loro cammini solo in tre occasioni, tutte di recente: nel 2011, nel 2015 e nel 2017. Il bilancio delle sfide pende a favore delle Furie Rosse, con due vittorie e un pareggio. Anche in questa occasione, la squadra di Luis Enrique è quotata come vincitrice molto probabile dai bookmaker, ma occhio alle sorprese sempre dietro l’angolo.

Chi si trova all’estero, ma vuol comunque seguire seguire la diretta di Spagna-Costa Rica con telecronaca in italiano, lo può fare connettendosi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). In questo modo ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese utile per la visione.

