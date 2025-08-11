Spariscono 16 canali tv: mistero sul digitale terrestre

In queste ultime ore sono scomparsi di colpo ben 16 canali dalla piattaforma digitale terrestre. È mistero per molti utenti che non hanno più trovato le loro trasmissioni preferite disponibili su quelle numerazioni automatiche nazionali ora abbandonate. Cosa sta succedendo in questi giorni?
Un grande aggiornamento ha colpito la piattaforma in questi primi giorni di agosto, rendendo così necessario adattarsi alle novità da parte dei radiotelespettatori. Qualche giorno fa vi avevamo aggiornato sul fatto che una serie di canali erano rimasti senza numerazione automatica.
Digitale terrestre: i 16 canali eliminati dalla piattaforma
Sono 16 i canali eliminati dalla piattaforma digitale terrestre che erano rimasti senza numerazione LCN nazionale automatica all’interno del MUX CAIRO DUE. Eccoli di seguito:
- DONNA SPORT TV
- ALMA TV
- TELECAMPIONE
- ITCHANNEL
- CANALE 232 (in HbbTV trasmette STUDIO PIU’ TV)
- PAROLE DI VITA
- MADE IN BUSINESS
- WELCOME IN
- ITALIAN FISHING TV CHANNEL
- CANALE 227
- CANALE 163 (in HbbTV trasmette ODEON 24)
- CANALE 268
- UNO SET (in HbbTV trasmette DR. PALMAS TV)
- ARTE E CULTURA (in HbbTV trasmette ARTE ATELIER)
- IMPRESE
- CANALE 235
Il MUX CAIRO DUE aggiornato
Vediamo quindi come si presenta oggi il MUX CAIRO DUE sul digitale terrestre dopo i più recenti aggiornamenti e l’ultimo abbandono.
- LA7 HD (LCN 7,107,507)
- LA7d HD (LCN 29,229,529)
- ITALIA 121 (LCN 121)
- ARTE ITALIA 124 (LCN 124)
- ARTE ITALIA 125 (LCN 125)
- ITALIA 126 (LCN 126)
- ITALIA 127 (LCN 127)
- ITALIA 134 (LCN 134)
- ITALIA 135 (LCN 135)
- ITALIA 136 (LCN 136)
- ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142)
- ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)
- ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)
- ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)
- ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)
- ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)
- ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)
- ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)
- ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)
- ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)
- FRANCE 24 (LCN 241)
- LA7 Test (LCN 829)
- Caccia e Pesca (LCN 888)
- LA7 TEST (LCN 907)
- LA7 Servizi on demand (LCN 929)
- LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)
- LA7 TEST (LCN 998)
- LA7d TEST (LA7d HD) (LCN 999)
Alcuni canali traslocano sul MUX PERSIDERA 1 del digitale terrestre
Dei 16 canali cancellati sul MUX CAIRO DUE, alcuni si sono trasferiti all’interno del MUX PERSIDERA 1. Ecco la sequenza per trovarli sul tuo apparecchio dopo aver effettuato una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.
- NOVE (LCN 9,109,509)
- Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
- HGTV – Home&Garden (LCN 56)
- Motor Trend (LCN 59)
- SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
- iL61 (LCN 61,561)
- ALMA TV (LCN 65,565)
- Deejay TV HD (LCN 69,569)
- ITALIA CHANNEL (LCN 123)
- GOLD TV ITALIA (LCN 128)
- LA 4 ITALIA (LCN 129)
- CHANNEL 24 (LCN 130)
- RETE ITALIA (LCN 131)
- LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137)
- STARMARKET (LCN 140)
- Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
- CANALE 144 (STARMARKET) (LCN 144)
- Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
- TV 153 (STARMARKET) (LCN 153)
- CANALE 162 (LCN 162)
- PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
- PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
- PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
- PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207)
- PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
- PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
- CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 230)
- CANALE 232 (STARMARKET) (LCN 232)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 237)
- PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
- CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
- PAROLE DI VITA (LCN 245)
- PROMO SPORT (STARMARKET) (LCN 250)
- CANALE 263 (STARMARKET) (LCN 263)
- RDS Social TV (LCN 265)
- Radio Capital (LCN 713)
- Radio Deejay (LCN 714)
- Radio m2o (LCN 715)
- RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
- Radio Maria (LCN 789)