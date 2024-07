Spazi cloud in offerta da pCloud: niente più problemi di memoria

Uno dei problemi più comuni del mondo moderno è la memoria di archiviazione piena dei nostri dispositivi. In effetti, non sembra mai abbastanza per contenere foto, video e documenti. La soluzione? Gli spazi cloud in offerta di pCloud, ovviamente. Si tratta di soluzioni a vita, quindi privi di rinnovi periodici. In pratica, con una sola spesa iniziale, potete acquistare lo spazio di archiviazione piuttosto che prenderlo in “affitto” (perché il rinnovo annuale o mensile è così).

Spazi cloud in offerta: le varie soluzioni a vita

pCloud mette a disposizione tre piani tra cui scegliere. Iniziamo dal piano Premium da 500 GB, che costa 199 euro anziché 299. Ideale per chi non produce una quantità eccessiva di dati.

Invece, se avete tantissime foto o video delle vacanze, il piano Premium Plus da 2 TB a soli 399 euro invece di 599 fa al caso vostro. Per gli accumulatori seriali di file, c’è l’opzione Ultra da 10 TB, offerta a 1.190 euro invece di 1.890.

Come vedete, ce ne per tutti i gusti ed esigenze. Adesso non avrete più a che fare con due problemi: memoria device sempre piena e dispositivi fisici esterni che ingombrano.

Gli spazi cloud in offerta di pCloud non solo vi liberano dai costi ricorrenti, ma sono anche completamente flessibili. Potete fare un upgrade del vostro spazio in qualsiasi momento, adattandolo alle esigenze crescenti del vostro archivio digitale. Il tutto senza dover dormire con un occhio aperto per controllare la scadenza dell’abbonamento.

Che state aspettando? L’offerta è valida solo per un periodo limitato. Ottenete il vostro spazio cloud a vita oggi stesso e dite addio ai problemi di memoria, stavolta per sempre!