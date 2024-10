Spazio cloud a vita per la tua famiglia: con pCloud 2 TB in sconto

Avere uno spazio di archiviazione cloud è diventato essenziale per conservare in sicurezza file, foto e video senza occupare memoria sui propri dispositivi. Oltre a offrire una soluzione efficace per il backup dei dati, il cloud permette di accedere ai tuoi file da qualsiasi luogo, rendendo più semplice condividerli con altri o recuperarli in caso di problemi tecnici.

Tra le molte soluzioni disponibili, pCloud si distingue come una delle migliori per sicurezza, facilità d’uso e convenienza. E ora, grazie all’offerta esclusiva del 33% di sconto, puoi ottenere 2 TB di spazio cloud a vita per te e la tua famiglia, garantendo una soluzione duratura ed efficiente per tutte le esigenze di archiviazione.

Le funzionalità del cloud di pCloud

Ma perchè pCloud è considerato uno dei servizi migliori di questa tipologia? I motivi sono diversi. Innanzitutto, i file sono tutelati dalle normative svizzere in materia di protezione dei dati, note per essere tra le più severe a livello globale.

Altro aspetto importante è la possibilità di accedere e sincronizzare facilmente i file su qualsiasi dispositivo grazie a uno spazio di archiviazione cloud sicuro, anche quando non sei connesso a Internet. Da menzionare anche l’ubicazione dei server: il centro dati di pCloud è situato nell’Unione Europea, certificato e dotato di elevati standard di sicurezza.

pCloud offre inoltre una protezione avanzata con crittografia TLS/SSL. Grazie alla crittografia lato client, solo tu hai accesso alle chiavi per decrittare i tuoi file.

Infine, con pCloud puoi condividere file di grandi dimensioni che non riusciresti a inviare tramite email. Puoi invitare amici o colleghi a caricare file nelle tue cartelle senza che abbiano accesso al contenuto, anche se non dispongono di un account pCloud.

Dunque, con questo strumento non solo ottieni uno spazio di archiviazione cloud sicuro e facile da usare, ma grazie all’offerta di 2 TB di spazio cloud a vita con uno sconto del 33%, puoi garantire alla tua famiglia una soluzione a lungo termine per la gestione di file e dati. Il prezzo è di 595€ una tantum invece di 890€.

Non perdere questa occasione unica per proteggere il tuo patrimonio digitale: vai sul sito di pCloud è attiva il piano cloud a vita.