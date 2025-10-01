Spazio cloud sicuro per i tuoi documenti con Total Drive: ora costa 80€ in meno

Total Drive offre uno spazio cloud sicuro, intuitivo e sempre accessibile per conservare foto, video, documenti e ricordi importanti.

In questo momento è attiva una promozione speciale che ti permette di ottenere Total Drive con l’80% di sconto, pagandolo solo 19€ per il primo anno . L’offerta include anche Total Adblock per una navigazione senza pubblicità e TotalAV, il software antivirus per tenere al sicuro il tuo PC. Andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo tool.

Tutto quello che puoi fare con Total Drive

Total Drive è progettato per garantire la massima protezione ai tuoi file grazie alla crittografia end-to-end: solo tu potrai accedere ai tuoi contenuti, al riparo da occhi indiscreti. La piattaforma sincronizza automaticamente i dati su tutti i tuoi dispositivi, senza richiedere configurazioni complesse, permettendoti di avere sempre a disposizione foto, documenti e video in totale sicurezza.

Non mancano strumenti per gestire al meglio il tuo archivio: cartelle intelligenti che ordinano automaticamente i file, supporto per il caricamento di contenuti di grandi dimensioni e un’interfaccia semplice e familiare, pensata per essere utilizzata senza alcuna curva di apprendimento.

Inoltre, Total Drive effettua backup automatici che proteggono i tuoi dati anche da ransomware e guasti imprevisti. Se elimini un file per errore o vuoi tornare a una versione precedente, puoi ripristinarlo in pochi secondi. Da menzionare anche la funzione di condivisione sicura, che consente di inviare singoli documenti o intere cartelle e, se necessario, revocare l’accesso con un solo clic.

Con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi provare Total Drive senza rischi e scoprire quanto sia utile avere sempre a portata di mano uno spazio cloud affidabile e sicuro. Per approfittare della promo in corso basta andare sul sito di TotalAV.