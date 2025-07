Spazio esaurito sul telefono? Con pCloud archivi tutto per sempre

Tra selfie in riva al mare, video in alta qualità e documenti da tenere sempre con sé, la memoria del proprio dispositivo si riempie in fretta. E quando lo spazio scarseggia, spesso tocca eliminare file importanti per far posto a nuovi contenuti. Una situazione evitabile grazie a un buon servizio di archiviazione online.

In questo momento, pCloud, uno dei nomi di riferimento nel panorama europeo del cloud storage, propone piani a vita con sconti fino al 60%. Si parte da 199€ una tantum, senza costi ricorrenti né abbonamenti mensili. L’Accesso è illimitato nel tempo, e la sicurezza dei dati è garantita dalla sede svizzera dell’azienda e da oltre 20 milioni di utenti attivi.

Con pCloud liberi spazio e tieni tutto sotto controllo

Con pCloud puoi archiviare immagini, clip, PDF e file di lavoro in uno spazio sicuro e protetto da crittografia. Tutti i contenuti caricati sono accessibili da PC, smartphone o tablet, via browser o app, con funzioni di condivisione semplificate e persino un lettore audio-video integrato per goderti musica e filmati direttamente dal cloud.

Dal punto di vista della protezione dei dati, pCloud adotta protocolli TLS/SSL durante ogni trasferimento, per mantenere private le tue informazioni.

Scegliendo uno dei piani “lifetime”, non dovrai più preoccuparti di rinnovi o scadenze: paghi una sola volta e lo spazio è tuo per sempre.

Un’ottima occasione per evitare la solita notifica “memoria piena” e avere tutto sempre accessibile, ovunque ti trovi. L’offerta è disponibile sul sito ufficiale di pCloud.