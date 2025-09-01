Spazio fino a 10 TB senza hardware e a vita: le promo di pCloud

Chi desidera una soluzione definitiva per conservare in sicurezza i propri file trova in pCloud una proposta difficilmente eguagliabile. Il servizio di cloud storage, tra i più conosciuti e apprezzati a livello internazionale, ha introdotto i piani a vita con pagamento unico, così da eliminare canoni mensili e spese ricorrenti.

L’idea è semplice: un acquisto una tantum che permette di disporre per sempre di uno spazio personale nel cloud, dove archiviare documenti, fotografie, video e qualsiasi altro contenuto digitale. Forte di oltre dieci anni di attività e di una community che supera i 20 milioni di utenti, pCloud rappresenta oggi una delle piattaforme più solide per chi cerca affidabilità e protezione.

In questo momento, le promozioni in corso permettono di scegliere tra soluzioni da 500 GB, 2 TB o 10 TB con riduzioni di prezzo fino a 700 euro rispetto al listino ufficiale. È inclusa anche una finestra di prova di 14 giorni con rimborso totale garantito.

Sicurezza e flessibilità con pCloud: cosa offre

Oltre alla convenienza economica, pCloud punta molto sulla tutela dei dati. I file caricati vengono custoditi su server certificati, protetti con crittografia AES a 256 bit e trasmessi tramite protocolli TLS/SSL. Inoltre, il servizio opera sotto le severe normative svizzere in materia di privacy, riconosciute come tra le più rigorose al mondo.

A questo si aggiunge un utilizzo pratico e versatile: upload veloci, sincronizzazione in tempo reale, backup automatici da PC e smartphone, cronologia file disponibile fino a 30 giorni e strumenti per la collaborazione tramite cartelle condivise e link protetti. Per i creatori di contenuti c’è anche il player multimediale integrato, che consente di ascoltare musica e guardare video direttamente online.

La migrazione da altri servizi cloud o da dispositivi esterni è semplice e sicura, permettendo di avere tutto in un unico spazio digitale senza interruzioni.

Con un pagamento unico, pCloud diventa un investimento a lungo termine, ideale per chi vuole archiviare e proteggere i propri dati senza più preoccuparsi di rinnovi mensili. Per approfittare degli sconti del momento vai sul sito ufficiale di pCloud.