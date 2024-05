Spazio limitato sui dispositivi? Con i piani cloud di Internxt risolvi

Se sei tra quelli che continuano a lamentarsi dello spazio limitato sui dispositivi in possesso, forse è il momento di smettere di piangerti addosso e considerare una soluzione adeguata. Internxt, per esempio, offre un servizio di cloud storage dove convenienza e sicurezza vanno a braccetto. Non dovrai più preoccuparti di quale file eliminare o di trasferire nelle vecchie chiavette USB. Internxt, infatti, ti permette di salvare i tuoi preziosi dati, liberando finalmente tutto lo spazio di cui hai bisogno sul tuo dispositivo.

Spazio limitato sui dispositivi? La soluzione è Internxt

Internxt propone una gamma di piani che si adattano a varie esigenze. Puoi scegliere tra il piano mensile, annuale o addirittura l’opzione di cloud a vita, che prevede un unico pagamento e nessun costo ricorrente. Non è meraviglioso? Puoi ottenere fino a 10 TB di spazio a un costo davvero competitivo per gli standard del settore. I piani annuali offrono diverse opzioni:

200 GB a 45,99 euro all’anno .

. 2 TB a 109,99 euro all’anno .

. 5 TB a 199,99 euro all’anno .

. 10 TB a 299,99 euro all’anno.

Se l’idea di pagare ogni anno ti fa arricciare il naso, puoi optare per l’opzione cloud a vita:

2 TB a 499 euro .

. 5 TB a 999 euro .

. 10 TB a 1999 euro.

In entrambi i casi, potrai sfruttare l’archiviazione e la condivisione dei tuoi file con la protezione della crittografia.

Le applicazioni sviluppate da Internxt permettono di accedere ai dati da qualsiasi dispositivo. Tutti i file sono protetti da strumenti di difesa avanzati, tra cui l’autenticazione a due fattori. E per rendere le cose ancora più comode, puoi caricare singoli file che pesano fino a 20 GB.

Se sei un po’ sospettoso e non vuoi impegnarti subito, c’è anche un piano gratuito che offre ben 10 GB di spazio in cloud senza alcun costo. Quindi, smettila di stressarti per lo spazio e lasciati aiutare da Internxt, perché, diciamocelo, meriti di più del solito spazio limitato sui dispositivi.