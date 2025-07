Spazio pieno? Con Internxt hai un cloud sicuro per sempre con l'80% di sconto

Tra foto, video, app e documenti personali, la memoria dei dispositivi si riempie in fretta. Se stai cercando una soluzione definitiva per liberare spazio senza più pensieri, Internxt ha la risposta giusta: una promo “lifetime” con sconti dell’80% che ti permette di avere il tuo archivio cloud sicuro, privato e protetto… a vita.

Niente abbonamenti mensili, nessun costo nascosto: paghi una sola volta e conservi tutto per sempre.

Archiviazione illimitata nella pratica: ecco perché l’offerta Internxt conviene

Con Internxt puoi dire addio per sempre agli avvisi di memoria piena e alle spese ricorrenti dei servizi cloud tradizionali. L’offerta attiva in questo momento ti permette di accedere ad esempio ad uno spazio di 5 TB pagando solo 380€ una tantum, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. E il vantaggio è doppio: investi una volta e non ci pensi più, ma allo stesso tempo sai che i tuoi file sono custoditi in uno spazio cifrato, sicuro e accessibile in qualsiasi momento.

Non si tratta solo di spazio, però. Il piano a vita include anche strumenti pensati per la massima sicurezza:

VPN integrata per proteggere la tua privacy online;

per proteggere la tua privacy online; Antivirus incluso per difendere i tuoi dispositivi;

per difendere i tuoi dispositivi; Condivisione protetta dei file , con password e limiti di accesso;

, con password e limiti di accesso; Crittografia post-quantistica per una protezione davvero a prova di futuro;

per una protezione davvero a prova di futuro; Protocollo zero-knowledge, che impedisce anche alla piattaforma stessa di accedere ai tuoi dati.

Internxt è ideale per chi vuole fare ordine, risparmiare a lungo termine e proteggere ciò che conta davvero: ricordi, documenti, vita digitale. Se vuoi approfittare della promo attiva, visita ora il sito ufficiale e scegli il piano che fa per te. Ma attenzione: l’offerta è disponibile solo per un periodo limitato.