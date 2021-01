Dopo aver superato i 15 milioni di identità rilasciate, la corsa di SPID non si ferma. O almeno questa è l’intenzione del Governo punta a rendere il sistema ancora più diffuso tra i cittadini. A darne notizia è Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, con un post su Twitter che fa riferimento alla nuova Legge di Bilancio.

L’Italia investe su SPID: un milione per farlo conoscere

Sono state stanziate risorse fino a un milione di euro per semplificare e incentivare l’utilizzo di SPID. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli in merito alle iniziative che saranno messe in campo grazie al fondo. Sappiamo invece già che l’obiettivo rientra anche nel progetto legato al Servizio Civile Digitale che entro quest’anno vedrà 1.000 operatori (facilitatori digitali) impegnati ad aiutare chi ha meno dimestichezza con smartphone, piattaforme e strumenti online così che nessuno possa rimanere escluso dalla fruizione dei servizi offerti.

Grazie al Parlamento, quest’anno sono state stanziate risorse fino a un milione di euro per semplificare e incentivare l’utilizzo di Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. #LeggediBilancio #Spid pic.twitter.com/8zBZBVRqqt — Paola Pisano (@PaolaPisano_Min) January 7, 2021

Sempre nella Legge di Bilancio è presente un riferimento alla misura che metterà a disposizione delle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 (e che soddisferanno altri requisiti) un dispositivo tra PC, tablet o smartphone dotato di connettività, in comodato d’uso e per un anno.

Tornando al Sistema Pubblico di Identità Digitale, la crescita è stata importante nel corso del 2020, passando da 5 a 15 milioni di identità in soli dodici mesi. Merito anche e soprattutto al suo impiego per l’ottenimento di bonus e contributi: da quello per le Vacanze a quello della Mobilità, senza dimenticare che costituisce una delle modalità di autenticazione all’app IO attraverso la quale maturare e ottenere il Cashback di Stato.