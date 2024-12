Splendido iPhone 15 128GB va a ruba a soli 669€ su eBay

Senza alcun dubbio, su eBay lo splendido Apple iPhone 15 128GB a soli 669,99€ è un vero e proprio best buy. Non perdere altro tempo. Acquistalo adesso! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere tra le mani uno smartphone top di gamma longevo che riceverà per molti anni ancora aggiornamenti e funzionalità eccellenti.

Inserisci il Coupon PSPRNOV24 per ottenere questo sconto e goderti l’ecosistema Apple grazie a questo modello che non ha nulla di che invidiare ai modelli Pro. Infatti, anche questo telefono è dotato della fantastica Dynamic Island che rende notifiche e funzionalità ancora più accessibili e mai invasive, promettendo di garantirti il controllo su tutto.

Con eBay questo iPhone 15 128GB è tuo anche in 3 comode rate a tasso zero. Cosa devi fare? Mettilo in carrello e, alla pagina del metodo di pagamento, seleziona PayPal che ti proporrà “Paga in 3 rate”, l’opzione che semplifica i tuoi acquisti. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

iPhone 15 128GB a questo prezzo è un sogno che diventa realtà

Fai diventare realtà il tuo sogno di avere tra le mani uno splendido iPhone 15 128GB! Con eBay il prezzo è davvero sensazionale. Aggiungilo adesso in carrello sfruttando il codice PSPRNOV24. Si tratta di un’occasione vincente, ma le scorte stanno terminando. Quindi devi essere veloce se non vuoi rimanere con un niente tra le mani.

Le prestazioni di questo smartphone parlando da sole. Il chip A16 Bionic è super apprezzato da tutti gli utenti che lo hanno almeno provato. Multitasking e gestione di app e giochi sono sempre fluidi, assicurando all’utente un’esperienza sempre soddisfacente e convincente, mai penalizzante. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre immagini super colorate ed estremamente dettagliate.

La batteria di lunga durata regala un’autonomia per tutto il giorno. Cosa stai aspettando? Acquista iPhone 15 128GB a soli 669,99€ con PSPRNOV24.