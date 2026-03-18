Spotify aggiunge Exclusive Mode per audio perfetto su Windows

Spotify ha lanciato “Exclusive Mode,” una funzione che dà all’app il controllo completo sull’elaborazione audio del dispositivo, bypassando tutto quello che Windows fa al suono prima che raggiunga le orecchie dell’utente. Sarà felice chi ha investito in un DAC esterno, cuffie audiofile e un abbonamento Premium proprio per sentire la differenza.

Cosa fa Exclusive Mode di Spotify?

Normalmente, Windows interviene sul segnale audio prima che arrivi al DAC: ricampiona il suono, mixa i suoni di sistema, modifica il volume. Per la maggior parte delle persone è accettabile. Per gli audiofili è un sacrilegio, ogni manipolazione del segnale degrada la qualità originale.

Exclusive Mode dà a Spotify il controllo esclusivo dell’output audio. Il risultato è quello che la piattaforma definisce “riproduzione Bit Perfect”, il segnale audio arriva al DAC esattamente come è stato codificato, senza alterazioni.

Ma c’è un compromesso da accettare, con Exclusive Mode attivo, l’audio delle altre app smette di funzionare. Anche le funzioni automix e crossfade di Spotify vengono disabilitate. È una modalità pensata per l’ascolto dedicato, non per il multitasking.

Come attivare Exclusive Mode

La funzione è disponibile per gli utenti Premium su Windows. Per attivarla, basta andare in Impostazioni > Riproduzione, selezionare il dispositivo audio dalle opzioni “Output” e attivare “Exclusive Mode.” Il supporto per Mac arriverà in un aggiornamento futuro.

La modalità esclusiva era una delle funzionalità più richieste nei forum della community di Spotify. Tidal e Amazon Music offrono opzioni simili da tempo, e l’assenza su Spotify era un punto debole evidente per chi prende sul serio la qualità audio. A settembre, Spotify aveva già lanciato un’opzione per l’audio lossless, che offriva piccoli miglioramenti rispetto alla all’alta fedeltà esistente. Exclusive Mode completa il quadro: il lossless fornisce il file migliore, la modalità esclusiva garantisce che arrivi intatto alle cuffie.