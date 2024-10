Spotify lancia le copertine personalizzate per le playlist

Spotify ha appena lanciato una nuova funzione interessante, che piacerà a molti utenti. A partire da oggi, infatti, sia gli abbonati Free che quelli Premium potranno creare copertine personalizzate per le playlist musicali preferite, aggiungendo un tocco di creatività.

Come creare una copertina personalizzata su Spotify

Per accedere a questa nuova funzione, gli utenti dovranno semplicemente aprire il menu delle opzioni mentre visualizzano una playlist salvata nell’app mobile di Spotify. Da lì, potranno scegliere di partire da una tela vuota o di utilizzare una foto originale caricata come base per la loro copertina. Spotify mette a disposizione una vasta gamma di elementi e personalizzazioni per dare vita a un’immagine unica che definisca perfettamente lo spirito della playlist.

Un’ampia scelta di elementi per personalizzare le copertine di Spotify

Gli utenti potranno sbizzarrirsi con una varietà di opzioni per rendere le loro copertine davvero uniche. Tra gli elementi disponibili ci sono stili di testo, colori ed effetti per dare risalto al titolo della playlist, oltre a una selezione di colori di sfondo e gradienti per creare l’atmosfera desiderata.

Spotify offre anche la possibilità di applicare mascheramenti dell’immagine ed effetti visivi per aggiungere un tocco di originalità. Inoltre, gli utenti potranno utilizzare adesivi esclusivi creati da artisti di talento come Jun Ioneda, Sam Lyon, James Marshall e Shivani Parasnis per impreziosire ulteriormente le loro creazioni.

Spotify segue le orme di Apple Music

L’introduzione delle copertine personalizzate da parte di Spotify arriva poco dopo una mossa simile di Apple Music, che ha aggiunto la possibilità di impostare illustrazioni personalizzate con iOS 17.1, una funzione rilasciata ad ottobre 2023. Tuttavia, mentre Apple Music consente agli utenti di scegliere tra una selezione di immagini predefinite o di utilizzare una foto dalla propria libreria, lo strumento di Spotify offre una maggiore flessibilità, permettendo di utilizzare un’immagine caricata come base e fornendo un’ampia gamma di strumenti di personalizzazione per renderla davvero unica.