Spotify lancia playlist offline, per non restar a corto di musica

Soprattutto quando si viaggia con i mezzi pubblici, non è così raro perdere la connessione alla rete. Una situazione frustrante quando si utilizza un’applicazione di streaming per ascoltare la musica e il suono si interrompe inaspettatamente. Anche Spotify se n’è accorto e ora sta introducendo una nuova funzione per porre rimedio alla situazione.

Spotify: playlist offline sempre aggiornata con Backup offline

La nuova funzione di Spotify si chiama Backup offline, in buona sostanza è un elenco di brani musicali che viene generato automaticamente in base alla cronologia degli ascolti e a cui è possibile accedere offline in qualsiasi momento. La playlist può essere abbastanza lunga da durare un intero viaggio (anche 20 minuti).

Spotify offre già la possibilità di scaricare brani, album e playlist per l’uso offline, ma questo richiede un intervento manuale da parte dell’utente. Con Backup offline, si ha a disposizione una playlist offline di riserva se ci si dimentica di scaricare i contenuti o se ci si ritrova improvvisamente senza connessione Internet. Può anche essere un’alternativa interessante se si vuole passare lo smartphone in modalità aereo per disattivare le notifiche continuando ad ascoltare la musica con Spotify.

Playlist con i brani ascoltati di recente

La playlist creata si basa sui brani ascoltati di recente e su quelli in coda. Affinché Spotify generi questa playlist personalizzata di Backup offline, è necessario attivare la modalità offline nelle impostazioni dell’applicazione mobile e poi iniziare ad ascoltare musica. I brani ascoltati prima dell’attivazione dell’opzione non saranno presi in considerazione durante la generazione della playlist.

Per accedere alla playlist, basta aprire Spotify senza una connessione a Internet e la playlist verrà presentata subito nel news feed della pagina iniziale. I filtri consentono di ordinare i generi in base al proprio stato d’animo. Offline Backup è disponibile esclusivamente per chi ha sottoscritto l’abbonamento Premium.