Spotify: ecco Netflix Hub con contenuti esclusivi

Per la gioia di tutti gli appassionati utilizzatori di Netflix che al contempo di servono pure di Spotify, nel corso delle ultime ore ha fatto capolino sulla nota piattaforma per lo streaming audio Netflix Hub.

Netflix Hub: colonne sonore, playlist e podcast dei contenuti Netflix

Come facilmente deducibile dallo stesso nome, si tratta di un hub dedicato a Netflix che riunisce all'interno di un unico raccoglitore tutte le colonne sonore, le playlist e i podcast dei film e delle serie presenti su Netflix. Per accedervi, basta semplicemente scrivere “Netflix” nella barra di ricerca e comparirà una scheda a tema con una vasta serie di playlist e album ufficiali. In alternativa, si può selezionare direttamente l'apposito collegamento.

Vi si trovano quindi playlist e colonne sonore di serie e film come La Casa di Carta, Narcos: Mexico, Outer Banks, Squid Game, Tick, Tick… Boom! e Cowboy Bebop. Ci sono pure podcast sui contenuti di Netflix come Okay, Now Listen, Netflix Is A Daily Joke, 10/10 Would Recommend e The Crown: The Official Podcast.

Per l'occasione, Spotify ha lanciato anche del materiale speciale, tra cui un album migliorati per il film western The Harder They Fall e una selezione di contenuti aggiornata per La Casa Di Carta che presenta un’esperienza di abbinamento dei personaggi solo per dispositivi mobili, andando a unire i protagonisti e le colonne sonore.

Da notare che la pubblicazione del Netflix Hub sembra essere concomitante alla realizzazione di una serie TV in arrivo su Netflix e incentrata sulla storia dei fondatori di Spotify. La serie è già stata presentata, verrà lanciata durante il 2022 e si basa sul libro Spotify Untold.