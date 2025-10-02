Spotify permette di escludere i brani indesiderati

Spotify ha introdotto una nuova funzione che consente di escludere singoli brani dal proprio profilo musicale, il sistema che determina i suggerimenti musicali personalizzati, da Discover Weekly a Wrapped, passando per Blend e la homepage. Una gradita novità per chi condivide l’account con figli, amici o coinquilini dalle preferenze musicali… discutibili.
Come escludere singoli brani da Spotify
Il “Profilo dei tuoi gusti” è il cuore pulsante dell’esperienza Spotify. Raccoglie i propri ascolti, li analizza e li trasforma in raccomandazioni su misura. Finora, era possibile escludere intere playlist, ma non singoli brani. Il problema è che bastava una sessione di musica rilassante per dormire o una festa con amici per alterare completamente i suggerimenti.
Ora, si può intervenire direttamente su ogni canzone, per dire a Spotify che quella canzone non rappresenta i propri gusti. Il procedimento è molto semplice, ed è lo stesso sia per gli account gratuiti che Premium.
- Andare su “Ascoltati di recente”;
- Toccare i tre puntini in alto a destra sul brano;
- Selezionare “Escludi dal Profilo dei tuoi gusti”.
È possibile anche reinserire un brano precedentemente escluso. Una funzione pensata per restituire il controllo all’utente, senza dover creare profili multipli o playlist blindate.
Spotify lo sa, spesso l’account è condiviso. Tra bambini che ascoltano canzoni animate, amici che mettono trap in macchina e smart speaker che rispondono a chiunque, il profilo musicale può diventare un collage di musica che non corrisponde affatto ai propri gusti. Questa funzione è un primo passo per rimettere un po’ di ordine, anche se molti utenti sperano in qualcosa di più, come sessioni associate a membri della famiglia, o modalità “ospite” temporanee.
Spotify Wrapped, addio ai brani imbarazzanti
Ogni dicembre, Spotify Wrapped rivela i propri ascolti dell’anno. E puntualmente milioni di utenti si chiedono:
Ma davvero ho ascoltato questa canzone così tante volte?… Ora si può evitare che una playlist per bambini o una hit estiva fuori controllo rovini il proprio recap.