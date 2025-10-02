Spotify permette di escludere i brani indesiderati

Spotify ha introdotto una nuova funzione che consente di escludere singoli brani dal proprio profilo musicale, il sistema che determina i suggerimenti musicali personalizzati, da Discover Weekly a Wrapped, passando per Blend e la homepage. Una gradita novità per chi condivide l’account con figli, amici o coinquilini dalle preferenze musicali… discutibili.

Come escludere singoli brani da Spotify

Il “Profilo dei tuoi gusti” è il cuore pulsante dell’esperienza Spotify. Raccoglie i propri ascolti, li analizza e li trasforma in raccomandazioni su misura. Finora, era possibile escludere intere playlist, ma non singoli brani. Il problema è che bastava una sessione di musica rilassante per dormire o una festa con amici per alterare completamente i suggerimenti.

Ora, si può intervenire direttamente su ogni canzone, per dire a Spotify che quella canzone non rappresenta i propri gusti. Il procedimento è molto semplice, ed è lo stesso sia per gli account gratuiti che Premium.

Andare su “Ascoltati di recente”;

Toccare i tre puntini in alto a destra sul brano;

Selezionare “Escludi dal Profilo dei tuoi gusti”.

È possibile anche reinserire un brano precedentemente escluso. Una funzione pensata per restituire il controllo all’utente, senza dover creare profili multipli o playlist blindate.

Spotify lo sa, spesso l’account è condiviso. Tra bambini che ascoltano canzoni animate, amici che mettono trap in macchina e smart speaker che rispondono a chiunque, il profilo musicale può diventare un collage di musica che non corrisponde affatto ai propri gusti. Questa funzione è un primo passo per rimettere un po’ di ordine, anche se molti utenti sperano in qualcosa di più, come sessioni associate a membri della famiglia, o modalità “ospite” temporanee.

Spotify Wrapped, addio ai brani imbarazzanti