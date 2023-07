Spotify: una delle feature più amate su smartphone sta arrivando su PC

Non è passato molto tempo dal lancio della nuova interfaccia di Spotify per l’app desktop, che ha riguardato in particolar modo le sezioni “La tua libreria” e “In riproduzione ora”, ma gli sviluppatori della piattaforma di streaming per musica e podcast stanno già lavorando per introdurre una funzionalità molto utilizzata su smartphone e ancora indisponibile su PC. Stando a nuove segnalazioni, infatti, su computer Spotify sta per ottenere il supporto alle sessioni di ascolto di gruppo.

Spotify riceve le sessioni di gruppo

Si tratta ancora di un rumor, sia ben chiaro, e in quanto tale va preso con le pinze. Ciononostante, un utente su Reddit e Chris Messina su Mastodon hanno segnalato la feature in azione su PC Windows e Mac. Nell’immagine sottostante potete vedere la finestra di debug aperta nella sezione dedicata alle interazioni sociali tramite Spotify. In essa si nota chiaramente la possibilità di creare una nuova sessione, lasciarla, cancellarla del tutto o unirsi a una sessione di ascolto di gruppo già esistente. Basterà quindi copiare un link e condividerlo con altri utenti al fine di ascoltare assieme gli stessi brani nel medesimo istante.

Su smartphone si tratta di una funzionalità esclusivamente Premium e riteniamo che resterà tale anche dopo l’implementazione su PC. Si tratterà quindi di una integrazione multipiattaforma, attesa da oramai tre anni dagli utenti di Spotify e finalmente in arrivo.

Per dare inizio alla festa da remoto basterà poco, ma l’attesa richiederà ancora tempo. Trattandosi di una novità appena scovata dai tipster e dagli sviluppatori, le sessioni di gruppo per desktop potrebbero arrivare tra qualche mese. Solo nella migliore delle ipotesi il debutto avverrà in poche settimane, sperando che questi indizi siano gli indicatori di uno sviluppo già quasi completato.