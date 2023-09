Spotify lancia Jam, una playlist collaborativa in tempo reale

Spotify sta introducendo una nuova funzione chiamata “Jam“, che darà agli amici un modo per curare un’unica playlist sul servizio e ascoltarla insieme in tempo reale. I partecipanti a una sessione Jam possono contribuire con i brani a una coda condivisa, alla quale possono accedere sia che si trovino nella stessa stanza sia che si trovino in diversi luoghi del mondo.

Il gigante dell’audio streaming sta introducendo questa funzione sia per gli abbonati gratuiti che per quelli Premium, ma solo questi ultimi potranno avviare una sessione e invitare altri a partecipare come ospiti.

Jam: la funzione di Spotify per l’ascolto condiviso della musica

Gli utenti Premium possono avviare un’esperienza di ascolto comune selezionando un brano o una playlist, quindi toccando l’icona dell’altoparlante nella parte inferiore dello schermo o il menu a tre punti in alto. Da lì, possono selezionare “Avvia una jam“. Gli altri utenti della rete WiFi condivisa saranno invitati automaticamente a partecipare e a contribuire alla sessione non appena accenderanno l’app Spotify. Gli host possono anche invitare persone in tutto il mondo facendo loro scansionare un codice QR o premendo condividi e pubblicando il link sui social media.

Sebbene Jam sia stata concepita come un’esperienza collaborativa in cui i partecipanti possono aggiungere musica alla playlist, solo l’host ha il potere di cambiare l’ordine dei brani e di rimuovere quelli che ritiene non adatti a un tema o a un’atmosfera. Spotify afferma che sarà l’host a determinare chi parteciperà alla Jam, anche se non è chiaro se questo significhi che potrà anche espellere chiunque dalla sessione. Detto questo, l’host può attivare i “controlli per gli ospiti” per consentire a tutti i partecipanti di riorganizzare la coda o di rimuovere i brani da essa.

Spotify Jam sarà disponibile a livello globale a partire da oggi 26 settembre, quindi tutti gli utenti potranno presto godere dell’esperienza condivisa con i propri amici. Chi preferisce ascoltare la musica in streaming da solo, ma essere comunque in grado di scoprire nuovi brani e artisti, probabilmente apprezzerà di più la daylist di Spotify. La nuova playlist lanciata all’inizio del mese cambia continuamente nel corso della giornata, in base al tipo di musica che l’utente ascolta abitualmente.

Come avviare una jam di Spotify

Sebbene tutti gli utenti di Spotify possano essere invitati a partecipare a una Jam, come già precisato prima, solo gli abbonati Premium possono avviarne una. Ecco come avviare una jam su Spotify: