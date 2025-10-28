Spotify lancia nuova app per Apple TV con podcast e video musicali

Spotify ha appena rilasciato una versione completamente riprogettata della sua app per tvOS, che porta su Apple TV funzioni che su altre piattaforme esistevano già da tempo, come i podcast video, i video musicali, i testi delle canzoni, e la gestione della coda.

Spotify porta i video musicali e i podcast su Apple TV, era ora!

Alcuni utenti fortunati hanno già avuto accesso all’aggiornamento da qualche giorno, ma ora la nuova versione è disponibile per il download su App Store. Chi ha attivato gli aggiornamenti automatici, dovrebbe vederla entro metà novembre.

Una delle novità più importanti sono i video musicali, anche se non sono disponibili negli Stati Uniti o in Canada. Per tutti gli altri, 97 mercati in giro per il mondo, la funzione è già attiva, con un catalogo limitato riservato agli abbonati Premium.

Funziona in modo semplice. Mentre si sta ascoltando una canzone, appare un comando “passa al video”, basta cliccarci sopra e invece della copertina dell’album, appare il video musicale. Il catalogo è limitato, quindi i video non sono disponibili per ogni singola canzone presente nel database di Spotify. Ma è un inizio. I podcast video funzionano in modo simile. Se un podcast ha una versione video, si può guardare direttamente su Apple TV. È possibile regolare anche la velocità di riproduzione.

A ottobre Spotify ha fatto un accordo con Netflix: 16 serie di podcast video sbarcheranno sulla piattaforma dal 2026. Parliamo di show popolari come The Bill Simmons Podcast e programmi dedicati a NFL, NBA, Fantasy Football e la Formula 1. La mossa ha senso. I podcast stanno diventando sempre più visuali, molti creator registrano video e audio perché il pubblico lo chiede. Spotify sta semplicemente seguendo questa tendenza, anche se con un certo ritardo.

Le altre funzioni

Oltre ai video, l’app aggiornata aggiunge una serie di funzionalità che sulla versione mobile esistono da sempre ma che su Apple TV erano misteriosamente assenti. Gestione della coda, così si può vedere cosa suonerà dopo e riordinare le canzoni come si preferisce; riproduzione senza interruzioni, e testi delle canzoni sincronizzati per cantare a squarciagola davanti alla TV come se al karaoke.

C’è anche l’accesso al DJ AI di Spotify, la funzione che usa l’intelligenza artificiale per consigliare cosa ascoltare dopo. È una sorta di DJ virtuale che conosce i propri gusti e offre consigli musicali su misura, anche se a volte tira fuori scelte bizzarre. E finalmente si può controllare la riproduzione su Apple TV usando lo smartphone o il tablet tramite Spotify Connect.

Gli utenti Apple TV possono finalmente smettere di lamentarsi su Reddit. Almeno fino al prossimo bug…