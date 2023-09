Spotify racchiude la tua giornata in una nuova playlist dinamica

Mentre continua il dibattito per la possibile rimozione delle lyrics dagli account gratuiti di Spotify, i gestori della piattaforma di streaming musicale preparano una nuova playlist per tutti gli utenti. Si tratta di “Daylist”, una lista di brani generata automaticamente dagli algoritmi che cercano di tradurre la giornata in una playlist unica, mixando varie canzoni a seconda dei vibe e delle preferenze degli utenti.

Spotify prepara Daylist: come funziona?

Come annunciato dalla società di Daniel Ek, Spotify prepara Daylist aggiornandola frequentemente tra alba e tramonto non una singola playlist, ma una serie specifica di liste “realizzate per ogni versione di te”. Si tratta quindi di una soluzione multipla e iper-personalizzata, “dinamica e giocosa” che riflette tutto ciò che si intende ascoltare in qualsiasi momento.

Le playlist includono sempre nuove tracce, creando un’atmosfera perfetta per ogni istante della giornata, dal relax della sera all’energia del mattino per svegliarsi come si deve in vista di una giornata di studio o lavoro. Spotify consente inoltre agli utenti di salvare la nuova lista giornaliera nelle playlist esistenti, ma bisogna essere veloci nel salvataggio in quanto vengono aggiornate più volte nell’arco di 24 ore. Gli utenti interessati a condividere le proprie liste giornaliere possono farlo tramite uno screenshot già preparato da Spotify, e non mancano adesivi ad hoc da proporre sui social.

La Daylist di Spotify è attualmente in fase di implementazione in più regioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Irlanda. In futuro arriverà anche in Italia, sia per utenti gratuiti, sia per account Premium.