Spotify lancia Song Psychic, l'oracolo musicale

Spotify sta per introdurre una nuova funzionalità chiamata Song Psychic che promette di trasformare l’app di streaming musicale in una sorta di oracolo musicale. Gli utenti potranno porre domande personali a Song Psychic e riceveranno in risposta suggerimenti di brani musicali che rispecchiano lo stato d’animo o forniscono una prospettiva sulla domanda posta.

Questa funzione trae ispirazione dal successo di Wrapped, il riepilogo annuale personalizzato che Spotify invia ai suoi abbonati. Tuttavia, se Wrapped si basa sui dati di ascolto passati, Song Psychic sfrutta la profonda conoscenza musicale di Spotify per rispondere in tempo reale alle domande, come fosse una sfera di cristallo high-tech.

Come accedere a Song Psychic

Per provare Song Psychic, basta andare sul sito spotify.com/songpsychic dal proprio dispositivo mobile o scansionare il codice QR che si trova sullo stesso sito. Si accede così a una pagina web che offre diverse categorie di domande, tra cui: Scuola, Amici e famiglia, Amore, Carriera, I più grandi misteri della vita, Il mio futuro, Me stesso, Stile e Pranzo (utile per scegliere cosa mangiare!).

Ogni categoria ha delle domande predefinite che si possono selezionare (es. avrò un aumento, dovrei andare al ballo, ecc.), ma si può anche scrivere la propria domanda nella casella di testo. Dopo aver fatto la domanda, Song Psychic chiede di tenere premuto il dito sullo schermo e mostra dei colori che cambiano, accompagnati da una musica mistica. Poi, rivela la risposta sotto forma di canzone.

Come interpretare e condividere le risposte

Le risposte di Song Psychic sono dei titoli di canzoni che possono essere più o meno chiari, a seconda della domanda. Per esempio, se si chiede se qualcuno ha una cotta per noi, la risposta potrebbe essere “You Wish” (Ti piacerebbe!) o qualcosa di più positivo. Alcune risposte sono enigmatiche, come “Why?” o “Eventually” (una canzone dei Tame Impala). In alcuni casi, Song Psychic potrebbe anche dire “Chiedi di nuovo più tardi”, come una Magic 8-Ball. Le risposte sono sempre musicali e si possono ascoltare cliccando sul titolo.

Le risposte di Song Psychic si possono condividere con i propri contatti e sui social network, usando il pulsante che si trova in basso a destra. Si apre così un menu che permette di inviare la risposta a WhatsApp, Instagram Stories, IG DMs, Messenger, Facebook/Facebook Stories, Snapchat, X, Messages e altre app.

Song Psychic non dà consigli seri, è solo un gioco

Song Psychic si basa su una corrispondenza di parole chiave tra domande e titoli di canzoni, piuttosto che su una reale intelligenza artificiale. Le risposte fornite sono generate casualmente e non dipendono dai dati personali dell’utente. Questa funzionalità va intesa come un’esperienza di intrattenimento, non come una fonte affidabile di consigli.

Spotify stessa avvisa che Song Psychic non deve essere preso troppo sul serio e che non è una fonte affidabile di consigli su nessun argomento. Una precisazione che con tutta probabilità è stata inserita su consiglio del proprio team legale, al fine di gestire le aspettative degli utenti e tutelare l’azienda rispetto al servizio offerto.

Song Psychic può avere dei ritardi nella navigazione e nella generazione delle risposte, quindi non è molto veloce. Tuttavia, è un modo originale e divertente di interagire con la musica di Spotify. Song Psychic è disponibile per gli utenti gratuiti e Premium di Spotify in 64 paesi e in 21 lingue.