Spotify TV ha una nuova interfaccia e più funzioni

Spotify non è solo un’applicazione per smartphone, ma anche un servizio di streaming musicale accessibile da diversi dispositivi connessi, tra cui le Smart TV. L’azienda ha annunciato oggi un aggiornamento dell’app per gli schermi connessi, che offre una migliore esperienza di ascolto e navigazione.

Spotify migliora la sua esperienza di streaming musicale sulle smart TV

Spotify sta rinnovando la sua app per offrire ai suoi utenti una migliore esperienza di streaming musicale su diversi dispositivi, tra cui quelli con schermi grandi come le Smart TV. L’aggiornamento include una nuova interfaccia, più intuitiva e facile da usare, che permette di accedere rapidamente alle funzioni principali e di scoprire nuove canzoni e playlist in base ai propri gusti. Inoltre, l’app sfrutta al meglio lo spazio dello schermo, mostrando le copertine degli album, i testi delle canzoni e le informazioni sugli artisti. Spotify vuole così rendere il suo servizio più coinvolgente e personalizzato per i suoi milioni di utenti.

Come spiega il gruppo in un post sul blog: “Spotify Smart TV si rinnova, offrendo una migliore esperienza di ascolto e navigazione. L’app si allinea così alle versioni per cellulari e PC, recentemente aggiornate, e introduce nuove funzioni e miglioramenti“.

Per quanto possa sembrare strano, finora l’applicazione Spotify on TV non offriva una playlist e si poteva visualizzare solo il brano in arrivo. Ora, grazie alla nuova interfaccia, è possibile gestire meglio la propria sessione d’ascolto, visualizzando e controllando la riproduzione successiva tramite la coda completa e facilmente accessibile.

La nuova versione consente anche di passare l’applicazione Spotify alla “modalità scura“, che si attiva dalla schermata Now Playing. Così lo schermo si abbasserà di luminosità e le immagini saranno ridotte al minimo, per ascoltare la musica e creare l’atmosfera giusta.

Inoltre, è possibile passare da un account all’altro con maggiore facilità. Poiché probabilmente più persone in casa utilizzano lo stesso televisore, il cambio di account è una funzione fondamentale per gli utenti dell’app TV. Spotify ha semplificato il cambio di account mostrando sempre il profilo attivo nell’angolo in alto a destra dello schermo. Il cambio di account può essere effettuato in qualsiasi momento selezionando l’immagine del profilo, in modo da mantenere l’esperienza personalizzata in base alle proprie preferenze e abitudini di ascolto.

La nuova interfaccia di Spotify è attualmente in fase di lancio e sarà disponibile sulle Smart TV dotate dell’applicazione, oltre che sui media box compatibili e sulle console PlayStation e Xbox.