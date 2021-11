Squid Game, ora con il doppiaggio in italiano

È stato il miglior lancio di sempre per Netflix, ma qualcuno ha resistito alla tentazione di concedersi una maratona di Squid Game perché poco incline a seguire i sottotitoli con traccia audio originale in coreano. Accontentati: la piattaforma ha aggiunto il doppiaggio in italiano, è già disponibile per lo streaming.

Netflix: Squid Game parla italiano

I nove episodi che compongono la serie di maggior successo di questo 2021 ora parlano la nostra lingua, su tutte le piattaforme e su tutti i dispositivi. Ecco a cosa servono i proventi delle tariffe appena aumentate (di nuovo) per l'abbonamento.

Il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk ha confermato che Squid Game avrà una seconda stagione, senza però specificare quanto bisognerà attendere prima di vederla comparire nel catalogo di Netflix. La speranza è che venga mantenuto alto il livello di narrazione, fotografia e sviluppo della storia.

Intanto la piattaforma, in modo coerente con il proprio stile, ha pubblicato un video ironico per pubblicizzare la novità, proponendo però non il doppiaggio in italiano, ma un corso per imparare il coreano in soli 12 anni.

Il successo di Squid Game è stato accompagnato dalla quasi inevitabile comparsa di alcune minacce e truffe informatiche a tema, attuate dai cybercriminali con l'obiettivo di tendere una trappola alle malcapitate vittime e allungare le mani sui loro dati e portafogli. Nelle settimane immediatamente successive al lancio si sono moltiplicate le segnalazioni relative a malware ed è stato messo in campo un maxi raggiro legato alla finta criptovaluta $SQUID, attraverso cui sono stati sottratti oltre tre milioni di dollari.