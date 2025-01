SSD 1 TB (7000 MB/s) a PREZZO STRACCIATO: è ORICO O7000

Affidabile e molto veloce, l’unità SSD da 1 TB della gamma ORICO O7000 è al suo prezzo minimo storico su Amazon. È merito del forte sconto proposto in questo momento sull’e-commerce, un’occasione da cogliere al volo se stai pensando all’upgrade hardware del PC in uso o ad assemblarne uno nuovo. È in grado di velocizzare l’elaborazione e il caricamento dei file, così come la fase di avvio del computer.

ORICO O7000, SSD da 1 TB: scopri l’offerta su Amazon

Le prestazioni sono senza compromessi: fino a 7.000 MB/s di velocità in fase di lettura durante il trasferimento dati e fino a 6.500 MB/s in scrittura. Utilizza la tecnologia NVMe 2.0, l’interfaccia PCIe Gen 4×4 e una memoria flash NAND con meccanismo HMB e funzione di cache SLC. È compatibile anche con la console PS5, per ampliarne la capacità di storage. Tra gli altri punti di forza è da segnalare la presenza del dissipatore integrato per una gestione termica ottimale. Scopro di più nella pagina dedicata.

Ordinala adesso per riceverla a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Puoi stare tranquillo per quanto riguarda vendita e spedizione: la prima è gestita dallo store ufficiale del marchio, la seconda dalla rete logistica di Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.

L’offerta a tempo, che non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, propone l’unità SSD da 1 TB della gamma ORICO O7000 al prezzo finale di soli 62,69 euro, il più basso di sempre. Approfittane prima del sold out. Le centinaia di recensioni pubblicate dai clienti promuovono l’articolo con un voto medio pari a 4,4/5.