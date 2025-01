SSD 1 TB a soli 48€: è l'offerta a tempo su ORICO Y-20

Oggi al suo prezzo minimo storico, l’unità SSD da 1 TB della gamma ORICO Y-20 è un affare da cogliere al volo. Si tratta di un’offerta a tempo di Amazon che la mette a disposizione con uno sconto significativo (-30%) rispetto al listino ufficiale. Si tratta della soluzione ideale per eseguire l’upgrade hardware del PC in uso così come per assemblarne uno nuovo.

ORICO Y20, SSD da 1 TB a prezzo stracciato

Con fattore di forma da 2,5 pollici e interfaccia SATA III, garantisce prestazioni elevate raggiungendo i 500 MB/s di velocità nel trasferimento dati in fase di lettura (fino a 480 MB/s in scrittura). Utilizza inoltre la tecnologia flash NAND 3D a 64 strati per assicurare un’affidabilità elevata e resistenza alle sollecitazioni tipiche dell’utilizzo quotidiano. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire: lo sconto del 30% è applicato in automatico e porta l’unità SSD da 1 TB della gamma RICO Y-20 al prezzo minimo storico di soli 48 euro. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito. Cerchi tagli di memoria diversi? Trovi anche le versioni da 256 GB a 18,99 euro (-24%), da 512 GB a 29,99 euro (-19%), da 2 TB a 95,99 euro (-20%) e da 4 TB a 199 euro ().

La disponibilità è immediata e se la compri ora la riceverai direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Ha ottenuto un voto medio pari a 4,5/5 in centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce, è venduta dallo store ufficiale del marchio e spedita da Amazon attraverso la sua rete logistica.