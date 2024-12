SSD fino a 2 TB: tutti gli sconti di capodanno sulla gamma S101Q

Amazon dà il benvenuto al 2025 con una serie di sconti dedicati a chi è alla ricerca di un’unità SSD per effettuare l’upgrade del PC in uso o per assemblarne uno nuovo. L’intera gamma FanXiang S101Q è in forte sconto, con prezzi a partite da soli 17,77 euro per le unità di storage del catalogo.

FanXiang S101Q: le offerte sulla gamma SSD

A livello di prestazioni, sono in grado di arrivare fino a 560 MB/s di velocità nel trasferimento dati, in fase di lettura, così da ridurre le attese durante l’avvio del computer o il caricamento dei file. Il form factor è quello standard da 2,5 pollici, l’interfaccia di connessione è SATA III. Si tratta dunque si solid-state drive per desktop e laptop, che con il giusto case possono essere trasformate anche in dischi esterni per lo storage, il backup e il trasferimento rapido di documenti e contenuti. Vuoi saperne di più? Scopri altre informazione nella scheda dell’articolo sull’e-commerce.

Ecco dunque tutte le versioni della gamma FanXiang S101Q proposte oggi in sconto. In tutti i casi si tratta del prezzo minimo storico. Il voto medio assegnato dalle migliaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce è molto alto: 4,6 stelle su 5.

Grazie all’abbonamento Prime c’è sempre la consegna gratuita, indipendentemente dalla spesa. La disponibilità è immediata per tutti i modelli con la spedizione gestita da Amazon attraverso la propria rete logistica. Hai scelto quello più adatto a te? Se lo ordini adesso entro pochi giorni arriverà a casa tua.