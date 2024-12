SSD 2TB di Crucial, ideale anche per handheld, in SUPER SCONTO (-38%)

Se per Natale vuoi regalarti un upgrade importante che ti permetta di immagazzinare più giochi, questa offerta è la soluzione perfetta. Parliamo della SSD PCIe Gen4 NVMe di Crucial da 2TB, compatibile anche con sistemi portatili come Steam Deck, ASUS ROG Ally, MSI Claw e Microsoft Surface, che puoi acquistare in sconto eccezionale a soli 168,12 euro invece di 272,99. Una strepitosa occasione a tempo limitato: ti suggeriamo di sbrigarti.

SSD Crucial 2TB: perfetta anche per handheld

La Crucial P310 è una SSD dalla velocità impressionante che arriva fino a 7100 MB al secondo, con cui caricare giochi e applicazioni in un lampo senza fastidiosi ritardi e dandoti un’esperienza di utilizzo fluida.

Con ben 2TB di spazio potrai archiviare una libreria ampissima di giochi, applicazioni e file risultando dunque perfetta specie per i gamer che posseggono dispositivi come Steam Deck, ASUS ROG Ally e MSI Claw e hanno bisogno di più spazio per i propri titoli.

Il design compatto rende quindi facilissima l’installazione anche nei dispositivi più sottili. Alle prestazioni elevate devi aggiungere poi una fantastica efficienza dal punto di vista energetico che riduce l’uso della batteria durante l’uso.

Crucial P310 da 2TB è una SSD eccezionale che farà fare un grosso upgrade al tuo sistema: acquistala adesso a soli 168,12 euro invece di 272,99.