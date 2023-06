SSD Crucial da 240GB costa SOLO 21 EURO su eBay, è IMPERDIBILE

L’SSD Kingston da 240GB al 38% in meno non ti ha convinto? Se hai avuto brutte esperienze con i kit di memoria di tale marchio e preferisci cambiare lido, sappi che su eBay è disponibile anche l’SSD Crucial BX500 da 240GB in sconto a un prezzo imperdibile. Peraltro, si tratta di un Solid State Drive più performante rispetto al precedentemente citato modello Kingston, e costa poco di più. Insomma, è forse la proposta più allettante tra le due!

SSD Crucial BX500 a un ottimo prezzo su eBay

L’SSD Crucial BX500 in questione arriva con una capienza pari a 240GB e performante non indifferenti: la velocità di scrittura è pari a 500 MB/s, mentre in lettura questo disco si aggira attorno ai 540 MB/s di picco. Con il suo formato compatto e dimensione standardizzata di 2,5 pollici è un SSD ottimo sia per computer portatili, sia per PC desktop. Il consiglio? Compralo per installarci il sistema operativo e null’altro, ottimizzando i tempi di avvio del tuo dispositivo.

Versatile come pochi, l’SSD Crucial BX500 gode della tecnologia Micron 3D NAND che da ormai più di 40 anni garantisce elevata affidabilità a tutti coloro che lo acquistano. Se poi preferite utilizzarlo come SSD esterno, potete farlo grazie al peso di 60 grammi e all’interfaccia SATA: basterà un adattatore, e magari una custodia, per proteggere e usare comodamente questo componente su PC Windows, Linux e Mac.

Ti abbiamo convinto? Vuoi acquistare questo modello? Sappi che per un periodo di tempo limitato potrai trovarlo a 20,99 euro su eBay grazie all’iniziativa promozionale rilanciata da un rivenditore italiano con il 99,8% dei feedback positivi su oltre 51.000 recensioni. La spedizione è gratuita e il pagamento va completato con carta di credito, Google Pay o PayPal. In caso di problemi, il reso è facilmente richiedibile tramite eBay e il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione.

