La SSD Crucial da 1 TB (PCIe 4, 5000 MB/s) è in FORTE SCONTO

Perfetta per assemblare un nuovo PC e per l’upgrade hardware di quello esistente, l’unità SSD da 1 TB della gamma Crucial P3 Plus oggi è proposta in forte sconto da Amazon. Impiega la tecnologia Advanced 3D NAND di Micron, PCIe 4.0 NVMe e il fattore di forma è M.2 2280. Si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva.

SSD da 1 TB: le specifiche di Crucial P3 Plus

Le prestazioni sono al top per la categoria, con una velocità di 5.000 MB/s in fase di lettura e di 4.200 MB/s in scrittura, così da ridurre al minimo indispensabile le attese sia durante l’avvio del computer che nell’elaborazione dei dati. Inoltre, l’acquisto dà diritto a un risparmio dell’80% sul software Acronis Cyber Protect Home per la protezione di immagini, file, applicazioni, sistema operativo e dispositivi. Per altre informazioni rimandiamo alla scheda del prodotto.

L’offerta a tempo di oggi (non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile) propone l’unità SSD da 1 TB della gamma Crucial P3 Plus al prezzo finale di soli 82 euro, invece di 162 euro come da listino sul sito ufficiale. È quasi la metà, un’occasione da cogliere al volo.

Con un voto medio pari a 4,7 stelle su 5 nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce, la vendita e la spedizione curate da Amazon e la consegna gratuita assicurata entro domani se effettui l’ordine in questo momento, è un affare su tutti i fronti.