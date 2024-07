SSD Esterno 1TB Kingston: ideale anche per gaming in OFFERTA al Prime Day

Amplia la tua libreria digitale senza sforzi e a un costo contenuto grazie a questo ottimo SSD Esterno 1TB di Kingston. Qualità, resistenza e prestazioni sono solo alcune delle caratteristiche che ritroverai in questo dispositivo. Oggi è tuo a soli 64,99€, invece di 109,99€.

Questo prezzo lo trovi solo su Amazon grazie al Prime Day, che finirà alla mezzanotte di oggi. Ecco perché devi essere veloce, potresti non avere più possibilità di acquisto se le scorte termineranno. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo grazie alla tua iscrizione a Prime.

SSD Esterno 1TB Kingston: tanto spazio, piccole dimensioni

L’eccellente SSD Esterno 1TB Kingston offre tanto spazio di archiviazione in piccole dimensioni. Lo porti in viaggio senza nemmeno accorgertene ed essendo Plug & Play non servono driver o software per utilizzarlo. Basta collegarlo tramite porta USB e il gioco è fatto. Mettilo in carrello a soli 64,99€.

Una fortuna poterlo acquistare a questo sconto grazie al Prime Day. La scocca dalla finitura leggermente ruvida è perfetta per tenerlo in mano senza il pericolo che scivoli. Inoltre, è super resistente sia agli urti che alle alte temperatura. In funzione riesce a dissipare ottimamente il calore.

La tecnologia USB 3.2 Gen 2 garantisce una velocità impeccabile nel trasferimento dei dati. Lettura e scrittura raggiungono fino ai 1050 MB/s. Ecco perché puoi sfruttarlo per il gaming collegato a PC e console. Acquistalo immediatamente a soli 64,99€, invece di 109,99€.