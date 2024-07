SSD M.2 PCIe 4TB per PC e PS5 in ottima OFFERTA Amazon (-14%)

Dai una svolta al tuo PC e quadrupla la memoria della tua PlayStation 5 con questa unità SSD Lexar da 4TB oggi disponibile in sconto a tempo su Amazon a 248,63 euro invece di 289,99. Un investimento a lungo termine che pagherà in termini di storage e prestazioni.

Le caratteristiche della SSD Lexar NM790 da 4TB

La SSD Lexar in questione è in grado di garantirti velocità incredibili fino a 7400 MB/s in lettura e 6500 MB/s in scrittura: tempi di caricamento saranno praticamente inesistenti, sia su PC che su PlayStation 5, che ti daranno modo di entrare subito in azione.

Il dissipatore di calore integrato è perfetto per mantenere il dispositivo fresco anche sotto carico intenso: una soluzione che non solo migliora le prestazioni complessive, ma aumenta anche l’efficienza energetica, riducendo il consumo di energia fino al 40% rispetto alle SSD PCIe Gen 4 con cache DRAM.

L’Host Memory Buffer (HMB) 3.0 è un’altra caratteristica straordinaria di questa SSD perché sfrutta la cache DRAM per una velocità di trasferimento dei dati più fluida e prestazioni senza interruzioni.

Un investimento importante, nonostante lo sconto, ma sicuro per migliorare significativamente le prestazioni del tuo dispositivo, che si tratti del PC o della PlayStation 5. Acquistala adesso a soli 248,63 euro invece di 289,99.