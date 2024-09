SSD NVMe 2TB Lexar per PC e PS5 in maxi sconto Amazon: è minimo storico

Lexar NM790 è una SSD NVMe PCIe da 2TB che ti offre prestazioni eccezionali anche in ambito gaming, tanto da renderla compatibile anche con PlayStation 5. Oggi puoi acquistarla su Amazon al minimo storico di 130,85 euro invece di 164,99: è un’offerta a tempo che, come immagini, sta andando rapidamente a ruba.

SSD Lexar NM790 2TB: un mostro di velocità

Le velocità di lettura fino a 7400 MB/s e di scrittura fino a 6500 MB/s rendono questa SSD, come detto, adatta a numerosi scopi, soprattutto per il gaming. Potrai godere di un’esperienza velocissima e senza rallentamenti e a basso consumo energetico: Lexar NM790 consuma fino al 40% in meno rispetto ad altre unità PCIe Gen 4 abilitate per la cache DRAM.

Grazie alla funzione Host Memory Buffer (HMB) 3.0, la SSD è capace diusare la cache DRAM per un trasferimento dati ancora più fluido e senza interruzioni. E se sei un giocatore o un creatore di contenuti si adatta alle tue esigenze, essendo anche compatibile con PlayStation 5 dandoti spazio extra per i tuoi giochi senza rinunciare alle prestazioni.

Il formato M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe rende infine l’installazione semplice e veloce sia per PC che per laptop. Potenza, affidabilità e velocità con Lexar NM790: non farti scappare questa fantastica SSD da 2TB in offerta a soli 130,85 euro.