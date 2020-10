Il Prime Day inizierà ufficialmente nella giornata di domani, ma su Amazon già sono comparsi alcuni interessanti sconti, anche all’interno della categoria Informatica: uno dei migliori di oggi riguarda la SSD da 500 GB della gamma Crucial MX500 che può essere acquistata al prezzo di 55,99 euro con una forte riduzione rispetto al listino.

-24% per la SSD da 500 GB della linea Crucial MX500

Le prestazioni sono elevate: si arriva alla velocità di 560 MB/s durante la fase di lettura e a 510 MB/s in scrittura. Il fattore di forma è ovviamente 2,5 pollici e l’interfaccia di connessione SATA III. Un dispositivo adatto a chi desidera un PC senza compromessi, con tempi di avvio del sistema operativo e di caricamento dei contenuti ridotti al minimo. Nella scheda tecnica spiccano la presenza della tecnologia NAND 3D Micron e la crittografia basata su hardware AES 256-bit che mantiene i dati al sicuro.

Il salto in avanti in termini di performance rispetto a quanto offre un disco fisso tradizionale è enorme, non ci sono paragoni. Approfittando della spedizione gratuita e dello sconto del 24% sul prezzo di listino, quello proposto da Amazon per la SSD da 500 GB della serie Crucial MX500 è senza discussione un affare da non lasciarsi sfuggire.