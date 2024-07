SSD portatile: PREZZO MINIMO per SanDisk Extreme da 1 TB

È l’articolo più venduto della categoria su Amazon e oggi può essere tuo con uno sconto del 39% rispetto al prezzo consigliato. Stiamo parlando dell’unità SSD portatile da 1 TB della gamma SanDisk Extreme, una delle più quotate da ogni punto di vista, come testimoniano le quasi 90.000 recensioni positive che le assegnano un voto medio pari a 4,7 stelle su 5.

SanDisk Extreme: SSD portatile da 1 TB in sconto

Torna utile per avere sempre con sé i propri dati, anche in vacanza, così da poter ad esempio mettere al sicuro le fotografie scattate e i video registrati, anche in assenza di una connessione Internet e senza occupare spazio sul cloud. Vanta la certificazione IP65 che assicura la protezione dall’acqua, dalla polvere e non teme le cadute accidentali da un’altezza massima di tre metri. Oltre a questo, con una velocità di 1.050 MB/s in lettura e di 1.000 MB/s in scrittura, i tempi di attesa saranno sempre ridotti al minimo indispensabile. Per altre informazioni, visita la pagina dedicata alla promozione.

Approfitta dello sconto del 39% applicato in automatico e acquista subito l’unità SSD portatile da 1 TB della gamma SanDisk Extreme al prezzo finale di 104 euro (invece di 170 euro). Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: ti consigliamo di metterla nel carrello adesso per non perdere l’occasione. Include il cavo USB-C e l’adattatore da USB-C a USB-A.

Nessuna preoccupazione per quanto riguarda vendita e spedizione, gestite entrambe da Amazon, con l’affidabilità tipica dell’e-commerce e la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se confermi l’ordine in questo momento. C’è altro da aggiungere?