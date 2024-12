SSD Samsung 990 Pro da 1TB per PC e PS5 a metà prezzo su Amazon (-50%)

Sconto interessantissimo su Amazon per Samsung 990 Pro, SSD NVMe M.2 da 1TB, compatibile anche con PlayStation 5, che può essere tua a soli 89,90 euro invece di 179,99. Una strepitosa opportunità con consegna immediata e spedizione Prime.

SSD Samsung 990 Pro da 1TB: le caratteristiche tecniche

Questa SSD è davvero eccezionale perché oltre a 1TB di spazio a disposizione ti regala performance impressionanti con velocità che raggiungono i 7.450 MB/s in lettura e i 6.900 MB/s in scrittura: questo si traduce in caricamenti rapidissimi sia su PC che su PlayStation 5.

Ecco, a tal proposito: la compatibilità con la console Sony è un fattore da non sottovalutare perché ti permette di espandere facilmente lo spazio a disposizione per i tuoi giochi con una spesa ridotta. Si installa direttamente nello slot M.2 della PS5 e, dopo una breve configurazione automatica, sarà pronta all’uso.

La SSD è efficace anche nella gestione delle temperature grazie al dissipatore di calore integrato e alla tecnologia Dynamic Thermal Guard che la mantengono sempre fresca e performante, prevenendo cali di velocità dovuti al surriscaldamento.

E, tanto per non farsi mancare niente, è davvero elegante e compatta e si integra perfettamente con qualsiasi build di PC, specie se usi un case trasparente. Per migliorare la velocità e la reattività del tuo sistema, e avere 1TB di spazio extra, è dunque perfetta: acquistala a soli 89,90 euro invece di 179,99.