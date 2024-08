SSD Samsung 990 PRO da 2TB: qualità e prestazioni in SCONTO

Prestazioni senza compromessi e qualità al top. Il Samsung 990 PRO è un SSD interno che rappresenta il massimo dell’innovazione per chi cerca velocità e affidabilità. Con una velocità di lettura fino a 7.450 MB/s e una scrittura che arriva a 6.900 MB/s, è il componente ideale per coloro che vogliono portare la propria esperienza di gioco o di lavoro su PC a un livello superiore. Questo SSD è compatibile sia con PS5 che con PC, il che lo rende una scelta versatile per migliorare le prestazioni di qualsiasi sistema.

Inoltre oggi, grazie a uno sconto del 6% su Amazon, è il momento ideale per acquistarlo al prezzo speciale di 159,99 euro, anziché 170,10 euro.

SSD Samsung 990 PRO da 2TB: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Non è solo la velocità a rendere il 990 PRO un dispositivo eccezionale. La capacità fino a 2 TB offre un ampio spazio per archiviare giochi, applicazioni e file di grandi dimensioni, eliminando così il problema della memoria insufficiente. Inoltre, la riduzione dei tempi di caricamento e di download garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, riducendo al minimo i tempi di attesa. Ogni secondo risparmiato può fare la differenza, sia che tu stia lavorando a un progetto importante o cercando di ottenere un vantaggio competitivo nel gaming.

La gestione della temperatura è un aspetto cruciale per la longevità e l’efficienza di un SSD. Grazie al dissipatore di calore integrato e alla tecnologia Dynamic Thermal Guard, il 990 PRO mantiene temperature ottimali anche sotto carichi di lavoro intensi. Questo significa che puoi contare su prestazioni costanti e affidabili nel tempo, senza preoccuparti di surriscaldamenti che potrebbero compromettere il tuo sistema.

Disponibile oggi con uno sconto del 6% su Amazon, è il momento perfetto per investire in un aggiornamento significativo del tuo hardware. Che si tratti di migliorare la velocità del tuo PC o di preparare la tua PS5 a gestire al meglio i titoli di nuova generazione, il Samsung 990 PRO è l’SSD che offre il meglio in termini di prestazioni, spazio di archiviazione e affidabilità. Non aspettare, approfitta ora di questa offerta irripetibile e trasforma il tuo sistema in una macchina da prestazioni, al prezzo competitivo di 159,99 euro.