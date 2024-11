SSD Verbatim da 1 TB: su Amazon la SUPER OFFERTA a -42%

Prodotta da un marchio storico nel mercato delle soluzioni per lo storage, l’unità SSD da 1 TB della gamma Verbatim Vi550 è in sconto del 42% su Amazon. Capiente, veloce e affidabile, è la scelta adatta per l’upgrade del PC che utilizzi ogni giorno se vuoi aumentarne lo spazio di archiviazione, così come per l’assemblaggio di uno nuovo da mettere sulla scrivania. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Verbatim Vi550: SSD da 1 TB in offerta

Ha in dotazione un chip flash NAND 3D e un controller evoluto per raggiungere la velocità di 560 MB/s nel trasferimento dati durante la fase di lettura e 535 MB/s in scrittura (fino a 20 volte superiore rispetto alle prestazioni di un disco fisso tradizionale), così da velocizzare avvio, spegnimento, caricamenti ed elaborazione, migliorando il multitasking e la produttività. L’interfaccia è SATA III, il formato è quello standard da 2,5 pollici, adatto ai computer desktop e laptop. Il design, senza parti in movimento, è progettato per resistere a urti e impatti, assicurando inoltre la massima silenziosità. Tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche sono riportati nella scheda completa.

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari, assicurando la consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni se effettui l’ordine in questo momento. Con quasi 890 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce, il prodotto ha ricevuto un voto medio di 4,4/5.

Non perdere l’occasione di acquistarlo al prezzo di soli 52 euro, grazie allo sconto del 42%. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici: devi solo metterlo nel carrello per approfittarne. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino al 15 gennaio 2025.