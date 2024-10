Sta per arrivare Loops, il TikTok del Fediverso

Il Fediverso, l’ecosistema di social media decentralizzati e interconnessi, si prepara ad accogliere un nuovo membro: Loops, una piattaforma per la condivisione di brevi video in loop che aspira a diventare l’alternativa open source a TikTok. Sviluppata da Daniel Supernault, il creatore di Pixelfed (il rivale federato di Instagram), Loops ha aperto le iscrizioni questa settimana, pur essendo ancora in fase di sviluppo.

Loops: il rivale open source di TikTok pronto a debuttare nel Fediverso

Sebbene Loops non sia ancora completamente open source e non abbia ultimato l’integrazione con ActivityPub, il protocollo alla base di Mastodon e altre app federate, entrambi gli obiettivi sono in cantiere. Una volta raggiunti, consentiranno a Loops di contribuire all’espansione del social web aperto, noto come Fediverso, che conta già oltre 11,6 milioni di utenti e più di 1 milione di utenti attivi mensili. La crescita di questo spazio ha spinto anche altre app, come Flipboard e Threads di Meta, ad adottare ActivityPub.

Principi di privacy e sostenibilità economica

A differenza di molte piattaforme tradizionali, Loops si impegna a non vendere o condividere i dati degli utenti con inserzionisti terzi, a non utilizzare i contenuti degli utenti per addestrare modelli di AI e a non acquisire i diritti sui contenuti caricati. Gli utenti manterranno la piena proprietà dei loro contributi, concedendo a Loops solo il permesso di utilizzarli. Inoltre, Loops non farà affidamento sul sostegno degli investitori, ma cercherà di finanziarsi attraverso donazioni degli utenti tramite piattaforme come Patreon, Open Collective e Liberapay.

Funzionalità e piani futuri

Loops, destinato a utenti dai 13 anni in su, offrirà funzioni familiari come la possibilità di seguire altri utenti, mettere “mi piace”, commentare e condividere i video. Grazie all’integrazione con ActivityPub, anche gli utenti di altre piattaforme federate potranno interagire con i contenuti di Loops. La moderazione dei video sarà basata su un punteggio di fiducia degli uploader, mentre altre funzionalità, come la condivisione dei profili e la possibilità per gli utenti di Loops di seguire a loro volta gli utenti di altre piattaforme, sono ancora in fase di sviluppo.

Loops sarà inizialmente disponibile come APK scaricabile per Android e su TestFlight per iOS, con un’interfaccia web in arrivo in un secondo momento.