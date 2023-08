Sta per scadere la PROMO Internet di Eolo: abbonati ora

Sei alla ricerca di una tariffa Internet che ti consenta di risparmiare disponendo ugualmente della massima velocità? La PROMO Internet di Eolo potrebbe fare al caso tuo.

Con l’offerta del provider potrai navigare alla massima velocità pagando soltanto 19,90 euro al mese. Ma devi sottoscrivere l’offerta prima possibile, perché scadrà il 12 settembre 2023.

Eolo è un gestore che aiuta coloro che non hanno a disposizione nella propria zona la fibra FTTC o FTTH.

Come funziona? L’operatore manderà un tecnico a casa tua per installare un’antenna, la quale poi viene collegata a un router. Se vuoi ulteriori dettagli in merito, clicca sul link qui sotto.

PROMO Internet di Eolo a meno di 20 euro al mese: ecco cosa offre

Con la PROMO Internet di Eolo pagherai per i primi 12 mesi soltanto 19,90 euro al mese. Successivamente, il costo passerà a 24,90 euro, ma per sempre. Ecco cosa offre il pacchetto:

velocità di connessione che arriva fino a 30 Mbps in download ;

; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; assistenza entro un massimo di 3 minuti;

router EOLO incluso.

Aggiungendo 5 euro in più al mese, la velocità di connessione arriverà fino a 100 Mbps in download. Il primo mese questo servizio aggiuntivo è gratuito. Basta semplicemente aderire al bundle Intrattenimento o Studio e Lavoro.

Invece, se scegli entrambi i pacchetti, la velocità di connessione raggiungerà i 200 Mbps in download. Dovrai soltanto pagare in più al mese 8 euro.

Per entrambe le opzioni, riceverai un router più potente: EOLOrouterEVO. È in comodato d’uso, ovviamente. Inoltre, potrai anche avere un IP pubblico statico, che devi espressamente richiedere nell’area clienti entro 60 giorni dall’attivazione.

Infine, aggiungendo ulteriori 3 euro al mese (il primo è gratuito), avrai a disposizione un pacchetto sicurezza, con antivirus e Parental Control.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.