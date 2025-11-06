Stability AI vince contro Getty Images nel Regno Unito

Importante vittoria per Stability AI nel Regno Unito. La giudice della High Court of Justice di Londra ha stabilito che non è stato violato il copyright di Getty Images attraverso conservazione delle immagini con il tool Stable Diffusion. All’inizio del mese, l’azienda di Seattle ha sottoscritto un accordo di licenza con Perplexity.

Violazione del marchio registrato

Getty Images aveva denunciato Stability AI all’inizio del 2023 con l’accusa di aver utilizzato le immagini del suo archivio per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale senza nessun permesso. L’azienda londinese avrebbe utilizzato la tecnica dello scraping per creare il dataset di Stable Diffusion. Alcune immagini generate dal tool AI mostrano il watermark di Getty Images.

L’azienda di Seattle aveva tuttavia ritirato l’accusa principale di violazione del copyright, in quanto non ha dimostrato che le immagini generate con Stable Diffusion sono la riproduzione delle immagini coperte dal diritto d’autore.

Erano rimaste le accuse di violazione secondaria del copyright e di violazione del marchio registrato. La giudice ha stabilito che non c’è stata nessuna violazione secondaria. Stable Diffusion non memorizza o riproduce opere protette dal copyright, quindi Stability AI non ha violato la legge del Regno Unito.

La giudice ha invece dato ragione a Getty Images sulla terza accusa (violazione del marchio registrato), sottolineando però che le prove avevano una portata estremamente limitata. Nonostante la sconfitta quasi totale, l’azienda di Seattle ha dichiarato che la violazione del marchio rappresenta una vittoria per i titolari dei diritti.

Getty Images aveva denunciato Stability AI anche negli Stati Uniti. L’azienda spera che l’esito del processo sia più favorevole.